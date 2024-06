En direct

19:51 - Les supporters de la coalition de gauche observés La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 10,24% à Balaruc-les-Bains pour ces élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut aux législatives, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,36% des suffrages dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le RN a fortement séduit à Balaruc-les-Bains Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit tout proche des 40% ou plus à Balaruc-les-Bains ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Balaruc-les-Bains Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. 47,83% des votes se sont en effet tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Balaruc-les-Bains, contre Valérie Hayer à 10,85% et Raphaël Glucksmann à 10,24%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 1579 électeurs de Balaruc-les-Bains.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Balaruc-les-Bains au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la clé pour estimer une tendance politique locale. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à Balaruc-les-Bains que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait accumulé 33,7% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,28% et 14,83%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,02% contre 40,98%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives2024 sera très instructif. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Balaruc-les-Bains au début des élections législatives 2022. C'est en effet Cédric Delapierre qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 35,10% dans la commune, partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Hérault. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 64,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,08%.

11:02 - Élections législatives à Balaruc-les-Bains : un éclairage démographique A la mi-journée des législatives, Balaruc-les-Bains regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 073 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 786 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 200 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 13,18% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 14,05% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Balaruc-les-Bains incarne une communauté diversifiée, avec ses 155 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2209,71 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Ainsi, à Balaruc-les-Bains, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Les élections législatives à Balaruc-les-Bains sont lancées Le niveau de participation sera incontestablement l'un des critères décisifs des élections législatives à Balaruc-les-Bains (34540). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,51% au premier tour. Au second tour, 51,73% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 255 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,00% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 22,99% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français cumulée avec les craintes engendrées par le conflit israélo-palestinien, seraient capables de ramener les habitants de Balaruc-les-Bains dans les bureaux de vote.