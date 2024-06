Résultat des législatives à Balma : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Balma, que vont choisir les électeurs de gauche ? Une autre source de doute qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 22,67% des bulletins dans la commune. Une percée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (19,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,43% pour Yannick Jadot, 2,01% pour Fabien Roussel et 2,44% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 17,87% à Balma. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 30% sur place.

18:42 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Balma Difficile d'y voir clair dans cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus à Balma ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 20,32% à Balma au début du mois Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Balma, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, glanant 20,32% des suffrages devant Valérie Hayer à 20,15% et Raphaël Glucksmann à 17,87%.

14:32 - Balma avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un résultat plus fort aux législatives à Balma que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait accumulé 12,76% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,89%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 19,04% et Marine Le Pen avec 12,76%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28% contre 72%).

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Balma Analyser le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Balma, comptant 9,25%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 38,04% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Corinne Vignon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour la première position localement.

11:02 - Balma : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des élections législatives, Balma fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 35,09% de cadres supérieurs pour 17 385 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 1 847 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 17,05% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,48% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 695 résidents étrangers, Balma est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 9,23%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3199,8 €/mois. À Balma, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Balma : retour sur l'abstention aux dernières législatives À Balma (31130), l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 38,78% au premier tour. Au deuxième tour, 41,36% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Balma ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 210 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 20,58% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,9% au premier tour.