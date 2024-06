En direct

19:51 - À Bandol, qui va prendre avantage du vote Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 10,03% à Bandol pour ces élections continentales. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 15% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Bandol, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 10,08% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 1,66% pour Fabien Roussel et 0,53% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La fulgurante progression du Rassemblement national à Bandol Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% à Bandol ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Bandol le 9 juin Une élection très récente a bouleversé l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. C'est en effet la liste d'extrême droite dirigée par Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Bandol, avec 39,28% des votes, soit 1946 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 17,36%, et Marion Maréchal avec 11,12%.

14:32 - 29,8% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Bandol C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bandol lors du premier tour de la présidentielle avec 29,8%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,73%. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,62% et 9,33% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,06% contre 51,94%.

12:32 - Quel score pour Ensemble aux élections législatives à Bandol ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Bandol, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 23,96% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,37% pour Cécile Muschotti (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (53,19%). Cécile Muschotti conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Bandol A mi-chemin des élections législatives, Bandol foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 311 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 560 entreprises, Bandol se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (32,55%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Bandol forme une communauté diversifiée, avec ses 261 résidents étrangers, soit 3,12% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,76%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 403 €/an. À Bandol, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux défis français.

09:32 - Elections législatives précédentes à Bandol : état des lieux de l'abstention L'analyse des résultats des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 38,87% des personnes en capacité de participer à une élection à Bandol avaient boudé les urnes, contre une abstention de 46,73% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,78% au premier tour et seulement 53,42% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.