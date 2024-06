Résultat des législatives à Bangor : l'élection 2024 en direct

Au premier tour des législatives 2022, Bangor, couverte par la 2ème circonscription du Morbihan, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 43,58%, alors que le RN sera distancé à 8,14%. A l'issue du second round, c'est encore Jimmy Pahun qui cumulera le plus de suffrages, avec 56,28% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Bangor : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bangor révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,96%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de familles possédant au moins une voiture (31,67%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 562 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,77%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,93%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 61,88%, comme à Bangor, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.