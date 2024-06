En direct

19:47 - À Bardos, qui va récupérer le vote Nupes ? Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,99% à Bardos. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 24% sur place. Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Bardos, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 17,9% des votes dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement progressé à Bardos en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Bardos entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 20% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 23,6% à Bardos le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut-être raccord avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 23,6% des voix se sont en effet tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Bardos, devant Valérie Hayer à 16,67% et Raphaël Glucksmann à 13,99%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec 194 habitants de Bardos passés par les isoloirs.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Bardos lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection présidentielle. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 29,32% au premier tour, devant Jean Lassalle avec 17,28%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 15,36%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,21% devant Marine Le Pen (35,79%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bardos il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 12,92% au premier tour, contre 37,01% pour Florence Lasserre (LREM), Bardos étant partie intégrante de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Sur la commune de Bardos, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Bardos : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment les électeurs de Bardos peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 42 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,27%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (82,65%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 774 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,37%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bardos mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,46% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Bardos : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives ? À Bardos (64520), le taux de participation constituera indéniablement un facteur déterminant du scrutin législatif 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,66% au premier tour. Au second tour, 54,38% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Bardos ? Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,75% au sein de la ville, contre une participation de 83,25% au premier tour, ce qui représentait 1 173 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les craintes liées à la guerre au Moyen-Orient, sont par exemple en mesure d'inciter les habitants de Bardos à ne pas rester chez eux.