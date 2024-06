Résultat des législatives à Bayonne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui s'avance en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Bayonne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,72% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 20,56% à Bayonne. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 9,18% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,61% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un cumul de 39% cette fois.

18:42 - À Bayonne, un Rassemblement national favori ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Bayonne lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la localité.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Bayonne le 9 juin Le verdict qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler plus que jamais pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Bayonne, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, cumulant 21,63% des voix contre Raphaël Glucksmann à 20,56% et Valérie Hayer à 15,29%. Ce qui correspond à 3768 votes dans la ville.

14:32 - Bayonne avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 27,26% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 24,35%. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 15,78% des suffrages. Le deuxième tour ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 66,38% contre 33,62% pour Le Pen.

12:32 - Quel score pour le bloc présidentiel ce dimanche à Bayonne ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette législative. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Bayonne il y a deux ans, lors des législatives, avec 12,99% au premier tour, contre 31,06% pour Florence Lasserre (Ensemble !), Bayonne faisant partie de la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (50,55% contre 49,45% pour le RN). Mais c'est Sandra Pereira-Ostanel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Bayonne : élections législatives et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale législative, Bayonne est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 52 749 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 6 101 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 34 854 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,21%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 3 620 résidents étrangers, soit 6,96% de la population, favorise son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 44,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1288,25 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Bayonne incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Bayonne : quel était le pourcentage de participation aux législatives ? Le niveau de participation constituera immanquablement un facteur décisif de ces élections législatives 2024 à Bayonne. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,09% au premier tour. Au second tour, 45,76% des électeurs se sont déplacés. En comparaison, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 69,88% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 73,64% au premier tour, c'est-à-dire 25 143 personnes.