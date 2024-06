Résultat des législatives à Beaucaire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 20,44% de la coalition de gauche scrutés La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann avait cumulé 6,78% à Beaucaire il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 13,46% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,7% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,78% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 22% sur place. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 20,44% des bulletins dans la commune.

18:42 - Les législatives à Beaucaire peuvent-elles vraiment échapper au RN ? Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait s'élever à environ 58% à Beaucaire. Une projection qui semble coller avec les suffrages également grappillés par la formation politique dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Le RN a dépassé les 50% à Beaucaire au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. 52,81% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Beaucaire, contre Manon Aubry à 13,46% et Raphaël Glucksmann à 6,78%. Le RN a réuni ainsi 2888 habitants de Beaucaire passés par les urnes.

14:32 - Beaucaire avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. Il faut retenir que le RN avait réalisé au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 à Beaucaire que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. La candidate avait rassemblé 38,05% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 25,94% et 14,1%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,82% contre 39,18%).

12:32 - Quel résultat à Beaucaire pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Beaucaire. C'est en effet Yoann Gillet qui arrivait en pôle position au premier tour avec 50,67% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 70,31%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 29,69%.

11:02 - Comment la composition démographique de Beaucaire façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Beaucaire peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 20,96% et une densité de population de 186 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2049,65 euros/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,29% et d'une population étrangère de 15,10% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Beaucaire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,14% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Election à Beaucaire : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Beaucaire ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,35% au premier tour et seulement 56,76% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Beaucaire cette année ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 28,29% au premier tour.