19:49 - À Beaumont Saint-Cyr, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait glané 14,26% à Beaumont Saint-Cyr début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Beaumont Saint-Cyr, la Nupes avait par ailleurs cumulé 25,36% des votes si on englobe les 2 circonscriptions couvrant la ville. Un score à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Beaumont Saint-Cyr Difficile de tirer des conclusions de tous ces résultats. Mais des tendances émergent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Beaumont Saint-Cyr Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Beaumont Saint-Cyr, avec 38,2%, soit 466 voix dans la ville. L'extrême droite a alors doublé Raphaël Glucksmann à 14,26% et Valérie Hayer à 11,72%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Beaumont Saint-Cyr lors de la présidentielle 2022 Beaumont Saint-Cyr avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,78%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 27,89% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 17,93% et 4,98% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 47% contre 53%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Beaumont Saint-Cyr ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives à Beaumont Saint-Cyr, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,35% des habitants passés par les urnes ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 25,36% en moyenne pour les candidats Nupes . Jérôme Neveux (UDI) dans la Beaumont-Saint-Cyr - 1re circonscription avec 23,15% et Jason Valente (NUP) dans la Beaumont-Saint-Cyr - 3e circonscription avec 27,86% étaient respectivement arrivés en tête à Beaumont Saint-Cyr au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la victoire aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,99%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Françoise Ballet-Blu (ENS) dans la Beaumont-Saint-Cyr - 1re circonscription avec 51,96% et Pascal Lecamp (ENS) dans la Beaumont-Saint-Cyr - 3e circonscription avec 50,35%.

11:02 - Comment la composition démographique de Beaumont Saint-Cyr façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Beaumont Saint-Cyr montrent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des législatives. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,17%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,8%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 133 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,06%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,56%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Beaumont Saint-Cyr mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,11% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Beaumont Saint-Cyr ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Beaumont Saint-Cyr. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,76% au premier tour. Au deuxième tour, 49,2% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Beaumont Saint-Cyr cette année ? En proportion, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,63% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 81,9% au premier tour, ce qui représentait 1 787 personnes.