En direct

19:48 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Beaurainville ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 10,48% à Beaurainville. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 3,93% de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,02% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,83% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 20% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Beaurainville, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 23,52% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,3% pour Yannick Jadot, 5,31% pour Fabien Roussel et 1,77% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national à Beaurainville, un favori aux législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on tient compte de la progression du RN constatée des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait s'élever à environ 31% à Beaurainville. Un verdict qui paraît logique compte tenu des suffrages également arrachés par la formation politique dans la commune sur la même période (33,42% pour Jordan Bardella en 2019 et 40,36% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Une victoire de Bardella à Beaurainville le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus indispensable encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Beaurainville, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, avec 40,36% des suffrages devant Valérie Hayer à 11,43% et Raphaël Glucksmann à 10,48%.

14:32 - Beaurainville avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Beaurainville avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la numéro 1 de l'ancien FN prenait les devants avec 35,54% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,38% et 14,41% des voix. Beaurainville n'offrait qu'une quatrième place à Fabien Roussel, avec 5,31% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 54,95%, devant Emmanuel Macron à 45,05%.

12:32 - Mary Bonvoisin (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Beaurainville Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 23,4% à Beaurainville, le Rassemblement national était devancé par les 25,53% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Etrangement, le RN arrivera finalement à finir en tête de ces législatives, avec 50,15%, contre 49,85% pour le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle à la fin du deuxième round.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Beaurainville : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Beaurainville, le scrutin est en cours. Avec ses 2 050 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 137 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,22% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 27,76% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,03%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1883,31 euros par mois. Finalement, Beaurainville incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Beaurainville Le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 à Beaurainville. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,06% au premier tour. Au second tour, 46,11% des votants se sont déplacés. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 71,86% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,13% au second tour, soit 1 189 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?