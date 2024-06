En direct

19:50 - Quel score pour le Front populaire au terme de ces législatives 2024 ? L'autre interrogation de ces législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 18,79% à Belz. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Belz, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 25,44% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une progression notable du RN à Belz Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 24% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Belz dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Belz, avec 30,02%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Raphaël Glucksmann à 18,79% et Valérie Hayer à 17,11%.

14:32 - Belz avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,46% contre 31,68% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,36% et 5,68% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 37,96% contre 62,04%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Le RN ne convainquait pas à Belz en 2022, lors des législatives, avec 16,85% au premier tour, contre 35,95% pour Jimmy Pahun (La République en Marche), Belz votant pour la 2ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 41,40% contre 58,60% pour les vainqueurs. Jimmy Pahun conservait donc son avance sur place.

11:02 - Belz : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Belz, les élections sont en cours. Avec une population de 3 834 habitants répartis dans 2 715 logements, cette localité présente une densité de 238 hab par km². Ses 291 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (36,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 51,34% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 359 euros par an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour conclure, Belz incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Belz : la mobilisation des électeurs aux législatives Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 60,29% des votants de Belz, contre une participation de 56,53% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,23% au premier tour. Au deuxième tour, 54,04% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Belz ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 372 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 79,14% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,63% au premier tour, ce qui représentait 2 685 personnes.