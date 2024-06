En direct

19:50 - À Bessières, qui vont élire les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,7% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 14,11% à Bessières. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 26% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'évolution inédite du RN à Bessières Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN soit à près de 29% à Bessières ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 36,46% à Bessières le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus indispensable encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les têtes. Il y a quelques semaines en effet, à Bessières, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, glanant 36,46% des votes devant Raphaël Glucksmann à 14,11% et Valérie Hayer à 11,11%. Si on entre dans le détail, 607 votants se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Bessières avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bessières lors du premier tour de la présidentielle avec 26,84%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,34%. Bessières n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 20,29% et 8,1% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 45,61% contre 54,39%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? La part des électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement localement pour ces législatives 2024. Les législatives 2022 à Bessières ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 21,86% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 25,09% des voix. Sur la commune de Bessières, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

11:02 - Dynamique électorale à Bessières : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Bessières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 878 logements pour 4 197 habitants, la densité de la ville est de 237 habitants/km². Avec 344 entreprises, Bessières est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,72%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 23,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 8,93%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 27 441 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Bessières, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

09:32 - Les législatives à Bessières sont lancées Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Bessières, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation dans le pays qui grève le budget des foyers français cumulée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Bessières. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 065 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,97% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,32% au premier tour, ce qui représentait 2 370 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,72% au premier tour et seulement 45,68% au deuxième tour. Quel député détrônera Jean-Luc Lagleize dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne ?