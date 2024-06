Résultat des législatives à Bioule : l'élection 2024 en direct

14:32 - Avantage Marine le Pen à Bioule au premier tour de l'élection présidentielle

La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. La communauté des électeurs de Bioule avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure du parti frontiste terminait avec 30,62% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,84% et 17,92% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 10,55% des suffrages pour sa part. Au second tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN finissait aussi première avec 56,55%.