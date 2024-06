En direct

19:41 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Blauzac scruté Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,62% des suffrages dans la localité. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 19,01% à Blauzac début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,68% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,45% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,74% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 31% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Blauzac Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? Le RN pourrait s'approcher de 30% à Blauzac lors du premier tour de ces législatives si la tendance prédite par les européennes 2024 se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Blauzac aux européennes Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Dans le détail, 190 électeurs de Blauzac ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait 32,53% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 19,01% et Valérie Hayer à 13,87%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Blauzac au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives à Blauzac que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 22,51% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 25,67%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,51% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,41%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,97% contre 56,03%).

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Blauzac En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Blauzac, grattant 24,09% des votes sur place, contre 30,78% pour Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, le parti laissant également le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:02 - Les enjeux locaux de Blauzac : tour d'horizon démographique Dans la ville de Blauzac, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,29% et une densité de population de 74 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (69,05%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 541 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,60%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,31%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 23,07%, comme à Blauzac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Blauzac Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des élections antérieures ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 44,24% des inscrits sur les listes électorales de Blauzac (Gard) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 42,63% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,57% au premier tour. Au second tour, 48,81% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.