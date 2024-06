Résultat des législatives à Blois : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Blois à la loupe La Nupes, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 17,36% à Blois. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 40% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (14,59%), de Marie Toussaint (7,83%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,38%). La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Blois, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 31,7% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national en embuscade à Blois avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on extrapole la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du Rassemblement national devrait se situer tout proche des 20% à Blois. Une estimation qui concorde avec les points également arrachés par le parti sur place sur la même période (17,97% pour Jordan Bardella en 2019 et 22,6% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - 22,6% pour le Rassemblement national à Blois au début du mois Le résultat de ces législatives fera certainement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. 22,6% des votes se sont en effet portés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Blois, contre Raphaël Glucksmann à 17,36% et Valérie Hayer à 14,76%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi 2963 habitants de Blois passés par les urnes.

14:32 - Blois avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 28,53% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 28,34%. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 16,07%. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour avec 30,78% contre 69,22%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Blois Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très observé. Avec 14,73% à Blois, le RN avait été distancé par les 31,70% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Blois se tournera en revanche vers Marc Fesneau (Ensemble !) au second tour, finalement en tête localement avec 51,98%.

11:02 - Blois : élections législatives et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Blois sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1220 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 18,7%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (64,0%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 12 854 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,06% et d'une population immigrée de 18,18% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,76% à Blois, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Blois : quelles tendances ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Début juin, à l'occasion des élections européennes, 53,11% des électeurs de Blois (Loir-et-Cher) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,01% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,7% au premier tour. Au deuxième tour, 55,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Blois ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.