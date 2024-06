Résultat des législatives à Bobigny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La nouvelle coalition de gauche pourrait se situer entre 52% et 66% à Bobigny à l'issue de ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 7,69% à Bobigny. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 66% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Bobigny, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 52,43% des votes dans la localité. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de la majorité par les sondeurs ?

18:42 - En 5 ans, le RN n'a rien gagné de plus à Bobigny Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? Parmi les enseignements clés pour ce dimanche : Bobigny fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,92% lors du scrutin européen du 9 juin contre 14,89% il y a cinq ans. Une situation qui diffère de ce que l'on a observé sur la France entière, avec environ huit points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Bardella vaincu à Bobigny lors des européennes 2024 Le résultat de ces législatives va peut-être répéter le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le podium des récentes élections européennes à Bobigny était en effet composé de la liste de Manon Aubry avec 52,95% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 14,92% et Raphaël Glucksmann avec 7,69%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Bobigny au premier tour de l'élection présidentielle Point à retenir : le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives à Bobigny que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 10,27% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 60,14%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 17,3% et Marine Le Pen avec 10,27%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,57% contre 75,43%).

12:32 - Raquel Garrido (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des législatives il y a deux ans à Bobigny La part des électeurs de la formation politique de Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu pour ces législatives 2024 au niveau local. Le RN ne convainquait pas à Bobigny il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 7,03% au premier tour, contre 52,43% pour Raquel Garrido (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Bobigny votant pour la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Sur la commune de Bobigny, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Bobigny : ce qu'il faut retenir A la mi-journée des législatives, Bobigny foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 55 056 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 6 342 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 13 455 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 24,7% des résidents sont des enfants, et 4,12% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les 18 326 résidents étrangers, représentant 33,38% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1900,34 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,49%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bobigny, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Bobigny L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives à Bobigny. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 23 366 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 47,56% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 38,27% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 69,21% au premier tour. Au second tour, 67,38% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Bobigny ? Les jeunes générations expriment la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?