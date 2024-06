En direct

19:46 - À Bois-Grenier, qui va tirer parti du score de la Nupes ? La Nupes étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,98% à Bois-Grenier début juin. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Bois-Grenier, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 14,21% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a nettement séduit à Bois-Grenier Alors que retenir de cette combinaison de données ? La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Bois-Grenier entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 22% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella n'y est pas arrivé à Bois-Grenier lors des élections de juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Quoi que... Lors des européennes 2024 en effet, Bardella réunissait 25,79% des votes à Bois-Grenier. C'est Valérie Hayer qui finissait en première place avec 26,65%.

14:32 - À Bois-Grenier, le résultat de la présidentielle résonne toujours L'élection suprême est incontestablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bois-Grenier avec 18,59% contre 43,48% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 10,36% et 7,59% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 30,23% contre 69,77%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Bois-Grenier, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 14,34% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 44,64% pour Laurent Pietraszewski (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 70,66%. Laurent Pietraszewski s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Bois-Grenier et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Bois-Grenier, le scrutin est en cours. Avec ses 28,03% de cadres pour 1 793 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 187 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 920 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (87,88%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 26,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 49,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 618,43 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Bois-Grenier, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Bois-Grenier Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Bois-Grenier (59280) ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,53% dans la ville, contre une abstention de 22,06% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,51% au premier tour. Au deuxième tour, 47,94% des citoyens ne se sont pas déplacés. L'inflation dans le pays qui grève le budget des ménages pourrait entre autres faire augmenter le taux de participation à Bois-Grenier.