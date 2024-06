En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 27% et 47% à Bonchamp-lès-Laval pour la nouvelle union de la gauche ? L'autre interrogation de ces législatives est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Bonchamp-lès-Laval, le binôme Nupes avait en effet glané 47,17% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les sondages ? Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,63% à Bonchamp-lès-Laval. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (5,5%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,07%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,07%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 27% sur place.

18:42 - 10 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Bonchamp-lès-Laval Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Bonchamp-lès-Laval entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bonchamp-lès-Laval dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui arrive maintenant. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Bonchamp-lès-Laval, à 26,48%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 25,55% et Raphaël Glucksmann à 15,63%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bonchamp-lès-Laval lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Bonchamp-lès-Laval avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,14%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 40,13% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,61% et 5,6% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 30,88% contre 69,12%.

12:32 - Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Bonchamp-lès-Laval Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Bonchamp-lès-Laval, obtenant 12,4% des suffrages sur place, contre 47,17% pour Guillaume Garot (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nupes avec 43,69% contre 56,31% pour les vainqueurs. Guillaume Garot conservait donc son avance sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bonchamp-lès-Laval Dans la commune de Bonchamp-lès-Laval, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Dans la ville, 18,56% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,72% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 625 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,84%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,8%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bonchamp-lès-Laval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,9% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Bonchamp-lès-Laval À Bonchamp-lès-Laval, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,72% au premier tour. Au second tour, 51,81% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Bonchamp-lès-Laval ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 19,6% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,25% au second tour.