Résultat des législatives à Bonneuil-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Bonneuil-sur-Marne scruté La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait atteint 5,66% à Bonneuil-sur-Marne il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (33,96%), l'EELV Marie Toussaint (2,44%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (12,37%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 52% sur place. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bonneuil-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 45,38% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Bonneuil-sur-Marne lors des législatives ? Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de données. Mais quelques grandes directions se distinguent… Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 2 points à Bonneuil-sur-Marne. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 15 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un cas particulier pour Bonneuil-sur-Marne lors des européennes 2024 Les résultats de ce 30 juin seront peut-être comparables avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Avec un résultat de 19,17% en effet, Bardella a été distancé au moment du verdict des élections du Parlement européen 2024 à Bonneuil-sur-Marne par Manon Aubry avec 33,96% des électeurs.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon au-dessus de Macron et Le Pen à Bonneuil-sur-Marne au premier tour de la présidentielle 2022 On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait rassemblé 13,14% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 43,43%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 20,51% et Marine Le Pen avec 13,14%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 29,84% contre 70,16%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Bonneuil-sur-Marne ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Les élections législatives 2022 à Bonneuil-sur-Marne ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 13,21% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Val-de-Marne, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 45,38% des voix. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant également le binôme Nupes l'emporter.

11:02 - Bonneuil-sur-Marne : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des législatives, Bonneuil-sur-Marne apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 18 750 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 409 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (34,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Bonneuil-sur-Marne accueille une communauté diversifiée, avec ses 3 228 résidents étrangers, soit 17,52% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 311 €/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,74%, synonyme d'une situation économique instable. À Bonneuil-sur-Marne, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - C'est l'heure de voter à Bonneuil-sur-Marne : l'abstention au cœur des préoccupations À Bonneuil-sur-Marne, quelle abstention aux élections législatives ? La participation constituera l'une des clés des législatives à Bonneuil-sur-Marne. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 35,82% au premier tour. Au deuxième tour, 36,57% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 59,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 69,33% au premier tour, c'est-à-dire 6 527 personnes.