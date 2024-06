En direct

19:48 - La gauche aussi dans le match à Bono pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste un mystère. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Bono, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,89% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 22,74% à Bono. Mais ce sont 43% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,73%), de l'écologiste Marie Toussaint (12,17%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,41%).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Bono ? Difficile d'établir des prévisions dans tous ces résultats. Mais des tendances émergent… Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 3 points à Bono. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 15 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi prédire environ 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Jordan Bardella vaincu à Bono lors des européennes 2024 Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Bono lors des récentes élections des eurodéputés, avec 22,74% des suffrages. La liste surclassait alors celle de Valérie Hayer avec 16,4% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,96%.

14:32 - 34,25% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Bono Le choix du président de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. On remarque que le RN avait fait au premier tour un score plus fort aux législatives à Bono que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La cheffe du parti avait rassemblé 13,47% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 34,25%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 23,34% et Marine Le Pen avec 13,47%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 25,05% contre 74,95%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Bono ? Le RN ne convainquait pas dans la commune de Bono en 2022, lors des élections législatives, avec 8,21% au premier tour, contre 34,89% pour Karol Kirchner (LFI-PS-PC-EELV), Le Bono votant pour la 2ème circonscription du Morbihan. Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Jimmy Pahun (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bono et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Bono sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,04%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (72,92%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (74,02%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 240 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,73%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,41%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,97%, comme à Bono, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

09:32 - Le Bono : analyse du niveau d'abstention aux précédentes élections législatives À Bono, le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères principaux des élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,6% au premier tour. Au deuxième tour, 59,7% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Bono ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était presque un record. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 188 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,45% étaient allés voter, contre un taux de participation de 82,22% au second tour, c'est-à-dire 1 799 personnes.