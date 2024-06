Résultat des législatives à Bosc-Guérard-Saint-Adrien : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un 30,51% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bosc-Guérard-Saint-Adrien au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus évident encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est évocateur. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes 2024 à Bosc-Guérard-Saint-Adrien, avec 30,51% des suffrages exprimés devant la liste de Valérie Hayer avec 22,79%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,44%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Bosc-Guérard-Saint-Adrien lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est probablement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bosc-Guérard-Saint-Adrien avec 17,64% contre 44,02% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 13,85% et 5,98% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 29,41% contre 70,59%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très analysé. Les législatives 2022 à Bosc-Guérard-Saint-Adrien ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,29% dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, alors que les candidats LREM rassembleront 43,70% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Xavier Batut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Bosc-Guérard-Saint-Adrien Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Bosc-Guérard-Saint-Adrien comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 27,48% de cadres pour 1 070 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 44 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 347 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (7,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 28,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 41,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 173,73 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Bosc-Guérard-Saint-Adrien, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux législatives à Bosc-Guérard-Saint-Adrien ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections européennes de début juin, 37,4% des électeurs de Bosc-Guérard-Saint-Adrien avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 46,0% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,21% au premier tour. Au second tour, 46,41% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.