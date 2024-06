Résultat des législatives à Boulazac Isle Manoire : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives entre 28% et 31% à Boulazac Isle Manoire pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Front populaire ce dimanche ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 16,95% à Boulazac Isle Manoire pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,53% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,93% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 31% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Boulazac Isle Manoire, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 28,93% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Boulazac Isle Manoire Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est pas impossible que le RN dépassera les 28% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,33% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Boulazac Isle Manoire le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Boulazac Isle Manoire, avec 33,33%, soit 1483 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,95% et Valérie Hayer à 12,86%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Boulazac Isle Manoire au premier tour de la présidentielle 2022 Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 24,63% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,53%. Marine Le Pen n'affichait alors que 22,56%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,31% devant Marine Le Pen (43,69%).

12:32 - À Boulazac Isle Manoire, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu localement pour ces élections des députés 2024. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Boulazac Isle Manoire il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,01% au premier tour, contre 28,93% pour Sébastien Peytavie (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Boulazac Isle Manoire étant partie intégrante de la 4ème circonscription de la Dordogne. A l'issue du second tour, c'est encore Sébastien Peytavie qui cumulera le plus de voix, avec 55,35% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Boulazac Isle Manoire Dans la ville de Boulazac Isle Manoire, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 17,28% des résidents sont des enfants, et 7,74% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,65%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 4 235 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,26%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,71%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Boulazac Isle Manoire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,52% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est l'heure de voter à Boulazac Isle Manoire : la participation au cœur des préoccupations À Boulazac Isle Manoire, quelle abstention aux précédentes législatives ? Au fil des derniers scrutins électoraux, les 11 044 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, 54,97% des personnes aptes à participer à une élection à Boulazac Isle Manoire avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 53,69% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,83% au premier tour. Au second tour, 49,84% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.