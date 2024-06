Résultat des législatives à Boulogne-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Front populaire va-t-il tirer parti du score de la Nupes à Boulogne-sur-Mer ? La Nupes, qui a déjà éclaté, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,86% des voix dans la commune. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 13,5% à Boulogne-sur-Mer. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Boulogne-sur-Mer Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration de Bardella à Boulogne-sur-Mer Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 41,68% des votes se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Boulogne-sur-Mer, contre Raphaël Glucksmann à 13,5% et Valérie Hayer à 12,74%. Le mouvement eurosceptique a séduit ainsi 4552 habitants de Boulogne-sur-Mer passés par les bureaux de vote.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Boulogne-sur-Mer au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen a surperformé à Boulogne-sur-Mer au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 32,52% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,01% et 20,32% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 5,35% des voix. Nouveau coup d'éclat de la patronne du RN au second tour contre Macron avec 52,32%.

12:32 - Que montrent les tendances des législatives 2022 pour Boulogne-sur-Mer ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives2024 sera très instructif. Il y a deux ans, lors des législatives à Boulogne-sur-Mer, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 23,75% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,14% pour Mireille Hingrez-Cereda (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il rassemblait pourtant 50,28% des votes, devant les candidats LREM (49,72%). C'est ainsi Antoine Golliot chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Boulogne-sur-Mer : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence les électeurs de Boulogne-sur-Mer exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 5031 habitants par km² et 42,89% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 24,96% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1930,16 euros par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,54%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (14,78%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Boulogne-sur-Mer mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,25% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Boulogne-sur-Mer : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Boulogne-sur-Mer (62200) ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,67% au premier tour et seulement 61,73% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Boulogne-sur-Mer ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 25 712 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 34,02% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 33,25% au deuxième tour.