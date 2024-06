Résultat des législatives à Bouxières-aux-Chênes : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Quel score à Bouxières-aux-Chênes pour Ensemble aux législatives ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Bouxières-aux-Chênes, comptant 22,36%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 36,18% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Carole Grandjean (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Bouxières-aux-Chênes : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact auront les habitants de Bouxières-aux-Chênes sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 71 hab/km² et 46,98% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,52% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,95%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 558 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,48%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,78% à Bouxières-aux-Chênes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Bouxières-aux-Chênes ? L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 1 200 personnes en âge de voter à Bouxières-aux-Chênes, 49,25% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 46,33% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,18% au premier tour et seulement 52,86% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Bouxières-aux-Chênes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,79% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,7% au second tour.