Résultat des législatives à Bras-Panon : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bras-Panon à la loupe

La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est électoralement incertain. Or la Nupes était absente aux législatives il y a deux ans à Bras-Panon. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 57,02% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour avec 100,00%. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 5,44% à Bras-Panon pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).