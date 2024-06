En direct

19:51 - La gauche aussi dans le match à Brech pour ces élections législatives ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Brech, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,55% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 19,63% à Brech. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Brech Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Brech ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du RN dans la moyenne à Brech début juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 27,22% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Brech, devant Raphaël Glucksmann à 19,63% et Valérie Hayer à 16,76%. Le RN a rassemblé ainsi 882 électeurs de Brech.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Brech au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Brech lors du premier tour de la présidentielle avec 32,3%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,7% et 7,6% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 33,12% contre 66,88%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Brech La part des électeurs du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection au niveau local. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Brech, cumulant 16,03% des voix sur place, contre 29,29% pour Jimmy Pahun (La République en Marche). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Brech : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Brech mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Dans la ville, 17,17% des résidents sont des enfants, et 27,06% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,91%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 3 026 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,92%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,59%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Brech mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,03% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Brech ? Le niveau d'abstention sera sans aucun doute l'un des critères clés du scrutin législatif 2024 à Brech. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,96% au premier tour et seulement 51,47% au second tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 5 680 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,79% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,45% au deuxième tour, ce qui représentait 4 516 personnes.