Résultat des législatives à Brest : premiers chiffres de l'élection 2024

19:54 - Les suffrages de la coalition de gauche scrutés La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Brest, la Nupes avait en effet rassemblé 35,34% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages ? A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 22,08% à Brest. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'union relookée peut virtuellement se situer à 45% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Brest à l'issue des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national devrait atteindre 20% à Brest lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité de 33% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Le RN défait à Brest lors des élections de juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. À Brest, les récentes européennes ont offert la première place à la liste de Raphaël Glucksmann en effet avec 22,08% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,06% et Valérie Hayer avec 13,87%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Brest au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans à Brest que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La présidente du parti avait engrangé 15,98% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 28,76%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 28,17% et Marine Le Pen avec 15,98%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,17% contre 69,83%).

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Brest ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 à Brest ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 9,81% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 35,34% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique de Brest aux législatives Dans la ville de Brest, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans l'agglomération, 14,25% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 7,5% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 560 € par an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 41 767 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,66%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (17,12%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 11,6% à Brest, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

09:32 - Les législatives commencent à Brest : la participation en question Le niveau de participation constituera sans aucun doute un facteur clé de ce scrutin législatif 2024 à Brest. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 86 237 personnes en âge de voter au sein de la ville, 30,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 28,33% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,77% au premier tour. Au second tour, 53,28% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Les jeunes générations manifestent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?