Résultat des législatives à Brignais : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les supporters de gauche à Brignais ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Brignais, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,47% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,92% à Brignais pour les élections continentales. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 32% sur place.

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Brignais Difficile de trouver une ligne directrice claire dans tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 10% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Brignais il y a trois semaines ? Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il est bon d'étudier avec précision. D'autant que ce séisme a provoqué l'élection qui nous occupe aujourd'hui. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, l'a emporté aux élections européennes à Brignais. Ladite liste a glané 25,01% des voix, soit 1282 voix, contre Valérie Hayer à 16,7% et Raphaël Glucksmann à 15,92%.

14:32 - Brignais avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 33,54% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 20,39%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 16,98%. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 68,05% contre 31,95% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Quel score à Brignais pour le bloc présidentiel ce soir ? Le RN était absent aux législatives à Brignais en 2022, où c'est Thomas Gassilloud (LREM) qui s'imposait au premier tour, avec 36,32%, Brignais votant pour la 10ème circonscription du Rhône. Thomas Gassilloud l'emportait enfin en revanche avec l'étiquette Ensemble ! Au second tour dans la localité, avec 62,18%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Brignais : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Brignais exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Dans l'agglomération, 18,83% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,36% de 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4 393 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,18% et d'une population immigrée de 10,00% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Brignais mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,64% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Brignais ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 12 582 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 9 362 inscrits sur les listes électorales à Brignais, 55,98% étaient allés voter. Le taux de participation était de 50,98% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,86% au premier tour et seulement 46,56% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c'était presque un record.