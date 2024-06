En direct

19:49 - À Briollay, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? La Nupes, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait cumulé 18,67% à Briollay il y a quelques jours. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 8,01% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,95% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,36% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 33% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Briollay, le binôme Nupes avait par ailleurs glané aussi 33,17% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Briollay en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive pas loin des 20% à Briollay ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Briollay le 9 juin dernier ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un raz de marée. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Briollay, avec 25,09%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,67% et Valérie Hayer à 16,86%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Briollay lors de la dernière présidentielle C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Briollay avait offert à Marine Le Pen 17,54% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la patronne du RN avec 33,62% et 21,09% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 68,96% contre 31,04% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Quel résultat à Briollay pour la majorité ce soir ? Le nombre d'électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas à Briollay en 2022, lors des élections du Parlement, avec 14,55% au premier tour, contre 33,33% pour François Gernigon (LREM), Briollay faisant partie de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire. Au deuxième tour, c'est encore François Gernigon qui glanera le plus de suffrages, avec 54,89% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Briollay et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire de Briollay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 360 logements pour 3 151 habitants, la densité de la commune est de 199 hab/km². L'existence de 188 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,56% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,16% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,35% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 192,96 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Briollay, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter à Briollay : la participation au cœur des préoccupations À Briollay, quelle participation aux précédentes législatives ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Briollay ? Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 320 personnes en âge de voter au sein de la ville, 81,85% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,03% au premier tour, soit 1 903 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,04% au premier tour. Au second tour, 53,27% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ?