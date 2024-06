Résultat des législatives à Bruebach : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Bruebach comme dans toute la France. Dotée de 466 logements pour 1 044 habitants, la densité de la commune est de 151 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 549 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (10,94%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 38,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 576,51 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bruebach, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - La participation aux élections législatives à Bruebach (68440)

L'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Bruebach. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 864 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 82,64% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,33% au second tour, soit 720 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,46% au premier tour. Au second tour, 48,85% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Bruebach pour les élections législatives 2024 ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles cumulée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre Israël et la Palestine, seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Bruebach.