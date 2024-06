Résultat des législatives à Bry-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Bry-sur-Marne, quels peuvent être les reports des voix de gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Nouveau Front populaire ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,2% à Bry-sur-Marne. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. Le jour du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,02% des voix dans la commune.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bry-sur-Marne avant les législatives ? Que déduire de cette avalanche de scores ? La progression du RN est déjà forte à Bry-sur-Marne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (13,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (19,6%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression d'environ quinze points comparé aux législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un cas particulier pour Bry-sur-Marne lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Lors des européennes en effet, la liste Bardella avait réuni 19,6% des votes à Bry-sur-Marne. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui terminait en première position avec 20,67%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Bry-sur-Marne au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Bry-sur-Marne que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait rassemblé 12,14% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,24%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,16% et Marine Le Pen avec 12,14%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 24,73% contre 75,27%).

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Bry-sur-Marne, grattant 6,64% des voix sur place, contre 33,00% pour Mathieu Lefevre (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Bry-sur-Marne se tournera d'ailleurs encore vers Mathieu Lefevre au second tour, finalement à la première place localement avec 65,83%.

11:02 - Bry-sur-Marne : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Bry-sur-Marne exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,4% et une densité de population de 4953 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 36,44%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,59% et d'une population étrangère de 9,17% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,75% à Bry-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Bry-sur-Marne : scrutin en cours À Bry-sur-Marne, le niveau d'abstention sera un facteur important des législatives 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,57% au premier tour et seulement 53,39% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 11 224 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,93% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,13% au deuxième tour, soit 8 436 personnes.