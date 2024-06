En direct

19:49 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Buchelay convoité Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 7,09% à Buchelay. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 42% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Buchelay, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 33,33% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Buchelay Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes lignes émergent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Buchelay aux européennes Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'analyser de près. Un véritable raz de marée… Même si ce séisme n'a pas frappé toutes les communes ! C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Buchelay lors des dernières élections des eurodéputés à Buchelay, avec 32,26% des voix. La liste devançait alors celle de Jordan Bardella avec 30,13% dans la commune. Valérie Hayer finissait troisième, avec 11,47%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Buchelay au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un meilleur pointage aux législatives à Buchelay que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 19,5% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 37,44%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 24,08% et Marine Le Pen avec 19,5%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 35,24% contre 64,76%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Buchelay ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Buchelay il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 21,16% au premier tour, contre 33,33% pour Benjamin Lucas (LFI-PS-PC-EELV), Buchelay faisant partie de la 8ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 47,03% contre 52,97% pour les vainqueurs. Benjamin Lucas remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Buchelay : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Buchelay se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 3 340 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 453 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (12,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 287 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 12,1%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 31 033 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Buchelay, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Abstention à Buchelay : quelles perspectives pour les élections législatives ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 2 041 personnes en âge de voter à Buchelay, 51,98% avaient participé au vote. La participation était de 48,35% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,76% au premier tour. Au second tour, 45,98% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 047 personnes en âge de voter dans la commune, 77,19% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 69,54% au second tour, soit 1 422 personnes.