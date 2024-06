En direct

19:49 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives ? Une autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Buzet-sur-Tarn, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,75% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 14,67% à Buzet-sur-Tarn pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 29% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,31%), de Marie Toussaint (6,37%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,63%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Buzet-sur-Tarn Que peut-on conclure de cette combinaison de données ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 8 points à Buzet-sur-Tarn entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Buzet-sur-Tarn dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 424 électeurs de Buzet-sur-Tarn ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré 32,92% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 14,67% et Valérie Hayer à 12,03%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Buzet-sur-Tarn lors de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen a surperformé à Buzet-sur-Tarn à l'issue de l'élection présidentielle avec pas moins de 25,01% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,96% et 21,09% des voix. Buzet-sur-Tarn n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,87% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,04% contre 53,96%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Buzet-sur-Tarn ? En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Buzet-sur-Tarn, obtenant 17,92% des voix sur place, contre 34,42% pour Gilles Joviado (Divers gauche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Jean-Luc Lagleize (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Buzet-sur-Tarn aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les habitants de Buzet-sur-Tarn sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,75% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec 51,86% de population active et une densité de population de 87 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 784 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 214 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,86%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,77%), témoigne d'une population instruite à Buzet-sur-Tarn, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Election à Buzet-sur-Tarn : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au cours des dernières consultations politiques, les 2 900 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 41,95% des personnes en capacité de participer à une élection à Buzet-sur-Tarn avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,95% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,04% au premier tour et seulement 50,27% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.