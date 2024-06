En direct

19:41 - Un résultat aux législatives entre 23% et 24% à Cabrières pour la nouvelle coalition de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait terminé à 11,27% à Cabrières il y a quelques jours. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 24,29% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Cabrières Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais des indices se distinguent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 12 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse à près de 38% à Cabrières ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 43,38% à Cabrières le 9 juin Une autre élection, bien plus récente, a pris place dernièrement dont le verdict est aussi à observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous intéresse maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Cabrières. Le bulletin glanait 43,38% des suffrages, devant Valérie Hayer à 11,4% et Raphaël Glucksmann à 11,27%.

14:32 - 32,38% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Cabrières La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs de Cabrières avait donné un net avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 du parti d'extrême droite s'imposait avec 32,38% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,5% et 16,73% des voix. Cabrières n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 12,01% des suffrages. Nouveau coup de poing de la candidate du RN au second tour face à Emmanuel Macron avec 61,6%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Cabrières lors des législatives 2022. C'est en effet Laurence Gardet qui se classait en tête au premier tour avec 30,95% dans la commune, partie intégrante de la 6ème circonscription du Gard. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Philippe Berta (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,04%.

11:02 - Élections législatives à Cabrières : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact aura la population de Cabrières sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,12% et une densité de population de 108 hab/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 614 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,35%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,59%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cabrières mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,85% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Législatives passées à Cabrières : état des lieuxde la participation À Cabrières (30210), la participation sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,92% au premier tour. Au second tour, 56,54% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,93% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 19,73% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait notamment en mesure faire augmenter le pourcentage de participation à Cabrières.