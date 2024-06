Résultat des législatives à Cahors : premiers chiffres de l'élection 2024

Que conclure des résultats des dernières élections ? Le Rassemblement national pourrait s'approcher de 20% à Cahors lors du premier tour de ces législatives si la tendance prévue par les élections du 9 juin se reproduit localement. Le parti frontiste est même crédité de 30 à 35% des votes dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant qu'il s'agit d'une tempête sans précédent. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Cahors. Ladite liste séduisait 24,12% des voix, soit 1747 voix, contre Raphaël Glucksmann à 22,58% et Valérie Hayer à 13,06%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cahors au premier tour de la dernière présidentielle

Il faut noter que le RN avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 16,78% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,59%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 26,01% et Marine Le Pen avec 16,78%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 34,83% contre 65,17%).