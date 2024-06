Résultat des législatives à Calonne-sur-la-Lys : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections à Calonne-sur-la-Lys : l'impact des caractéristiques démographiques

À Calonne-sur-la-Lys, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,32%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (80,65%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 581 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,13%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,98%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Calonne-sur-la-Lys mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,53% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.