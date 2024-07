Résultat des législatives 2024 à Merville : les premiers chiffres du 2e tour

À Merville, l'un des critères importants de ce scrutin législatif est indiscutablement le niveau de participation. Dans la ville, 39,07% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,86% au niveau de la ville. L'abstention était de 27,98% au second tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,66% au premier tour et 62,24% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Merville aujourd'hui ? Les jeunes générations affichent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Merville ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Merville et leurs implications électorales

En pleine campagne électorale législative, Merville se présente comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 9 652 habitants répartis dans 4 331 logements, cette ville présente une densité de 369 habitants par km². Ses 445 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 21,89% des résidents sont des enfants, et 6,64% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 32,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,45%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 424 euros par an. À Merville, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.