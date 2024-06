En direct

Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Camiers ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en rassembler une partie. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 8,86% à Camiers. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 3,58% de Manon Aubry (LFI), les 0,98% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,7% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme tournant autour des 12% sur place. Au cours du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,61% des voix dans la commune.

À Camiers, des candidats RN favoris ? Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais des tendances se distinguent… L'étiquette Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 40% à Camiers lors du premier tour de ces législatives si la dynamique décrite par le scrutin européen du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la commune.

La liste RN à 44,28% à Camiers le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler d'autant plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen à Camiers. Le mouvement cumulait 44,28% des votes, face à Valérie Hayer à 16,99% et Raphaël Glucksmann à 8,86%.

Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Camiers C'est incontestablement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait la tête avec 36,72% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 30,59% et 15,11% des voix. Camiers n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 5,33% des suffrages. Rebelote au deuxième tour devant Macron avec une cheffe du RN à 52,87% contre 47,13%.

Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives 2022 à Camiers Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Camiers, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 30,18% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 31,20% pour Philippe Fait (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (51,76%). Philippe Fait s'imposait donc définitivement sur place.

Camiers : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Camiers déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,39% sont des personnes âgées. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (25,13%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 992 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,22%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 69,55%, comme à Camiers, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Camiers ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières élections. Pendant les élections européennes de début juin, 49,02% des inscrits sur les listes électorales de Camiers avaient participé au vote. Le taux de participation était de 54,15% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,87% au premier tour et seulement 40,98% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Camiers pour les législatives 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.