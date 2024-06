En direct

19:49 - Un électorat de gauche estimé entre 29% et 33% à Camors pour ces législatives La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Camors, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,08% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 17,47% à Camors. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 6,7% de Manon Aubry (LFI), les 5,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,16% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 33% cette fois.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Camors Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Camors entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à près de 28% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,26% dans la moyenne nationale pour le RN à Camors il y a trois semaines Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Camors, avec 32,26%, soit 419 voix. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 17,47% et Valérie Hayer à 12,86%.

14:32 - 26,03% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Camors Le scrutin présidentiel est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen prenait la tête avec 26,03% au 1er tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,93% et 20,83% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,05% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,27% contre 56,73%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Camors Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Camors, grattant 20,29% des voix sur place, contre 29,08% pour Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Karol Kirchner (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - Camors : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Camors, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 3 099 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 178 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,17% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 39,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 11,51%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2079,78 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Finalement, Camors incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Camors : l'abstention au cœur des préoccupations À Camors, quelle abstention aux précédentes législatives ? L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera immanquablement le niveau de participation à Camors. L'inflation dans le pays serait de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs de Camors. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 500 personnes en âge de voter dans la ville, 23,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,67% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,58% au premier tour. Au second tour, 52,09% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel député détrônera Karol Kirchner dans la 2ème circonscription du Morbihan ?