En direct

19:47 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes dissoute à Campagne-lès-Hesdin ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,17% à Campagne-lès-Hesdin le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 15% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Campagne-lès-Hesdin, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,12% des votes dans la localité. Une somme à compléter enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Campagne-lès-Hesdin Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 11 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 44,18% pour la liste RN à Campagne-lès-Hesdin au début du mois Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 44,18% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Campagne-lès-Hesdin, devant Valérie Hayer à 12,41% et François-Xavier Bellamy à 9,38%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec 292 votants de Campagne-lès-Hesdin.

14:32 - Campagne-lès-Hesdin avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. La communauté électorale de Campagne-lès-Hesdin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle de 2022. La cheffe de file du RN finissait avec 34,23% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 27,39% et 13,59% des voix. Campagne-lès-Hesdin n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,43% des suffrages. Nouveau coup d'éclat au 2e tour pour la candidate du RN contre Macron avec une patronne du RN à 55,16% contre 44,84%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Campagne-lès-Hesdin ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Campagne-lès-Hesdin. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Françoise Vanpeene qui arrivait en tête au premier tour avec 26,43%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 53,15%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,85%.

11:02 - Campagne-lès-Hesdin : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Campagne-lès-Hesdin, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 762 logements pour 1 945 habitants, la densité de la commune est de 118 habitants par km². Avec 99 entreprises, Campagne-lès-Hesdin se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 21,65% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,1% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,6% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 519,21 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour finir, Campagne-lès-Hesdin incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives débutent à Campagne-lès-Hesdin : la participation en question À Campagne-lès-Hesdin (62870), la participation sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 193 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,65% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 83,74% au deuxième tour, c'est-à-dire 999 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 59,2% au premier tour et seulement 57,37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Campagne-lès-Hesdin ? Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?