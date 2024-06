Résultat des législatives à Cannes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Cannes à la loupe Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Cannes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,11% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,71% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,02% pour Yannick Jadot, 1,1% pour Fabien Roussel et 0,71% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,58% à Cannes. Mais on peut en revanche remonter ce score à 17% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (8,44%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,31%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,94%).

18:42 - À Cannes, des candidats RN favoris ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de se situer à environ 24% à Cannes. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages également grappillés par le mouvement dans la localité depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Cannes le 9 juin dernier ? Les résultats de ce 30 juin vont peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux européennes 2024 à Cannes. Le bulletin a enregistré 36,2% des suffrages, soit 9141 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 13,33% et François-Xavier Bellamy à 12,47%.

14:32 - Cannes avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle L'élection suprême est incontestablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Cannes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 24,44%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 26,19% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, avec 17,31% et 15,71% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 47,37% contre 52,63%.

12:32 - Que peuvent enseigner les tendances des législatives 2022 pour Cannes ? Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections législatives. Le RN n'a pas convaincu à Cannes en 2022, lors des élections des députés, avec 16,71% au premier tour, contre 36,22% pour Alexandra Martin (Les Républicains), Cannes étant partie intégrante de la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes. Cannes choisira d'ailleurs Alexandra Martin au second tour, finalement à la première place localement avec 70,13%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Cannes aux élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Cannes foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 73 255 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 14 185 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 53 528 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (63,06%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 9 390 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 625 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,58%, révélant une situation économique mitigée. À Cannes, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Retour sur l'abstention aux élections législatives précédentes à Cannes Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Début juin, durant les élections européennes, 52 051 électeurs de Cannes (Alpes-Maritimes) avaient participé au vote (soit 49,39%). Le taux de participation était de 48,22% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,03% au premier tour et seulement 37,95% au second tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 50 911 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 68,7% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,49% au premier tour, soit 35 885 personnes.