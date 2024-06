En direct

19:49 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Capinghem ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 23,15% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (15,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,62% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 12,2% à Capinghem pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 29% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Capinghem avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national devrait se stabiliser à 30% à Capinghem lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

15:31 - Un 26,08% dans la moyenne nationale pour le RN à Capinghem le 9 juin dernier Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes 2024 à Capinghem. Le mouvement séduisait 26,08% des voix, soit 278 voix, face à Valérie Hayer à 17,92% et Raphaël Glucksmann à 12,2%.

14:32 - 38,19% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Capinghem C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,05% contre 38,19% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,87% et 6,68% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 34,29% contre 65,71%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche à Capinghem ? Au premier tour des élections législatives 2022, Capinghem, couverte par la 11ème circonscription du Nord, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 34,10%, alors que le RN restera derrière à 17%. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse socio-économique de Capinghem : perspectives électorales Quelle influence la population de Capinghem exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 9,12% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 52,31% de population active et une densité de population de 1265 hab par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2580,58 € par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 977 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (24,74%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,47%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,08% à Capinghem, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Capinghem ? L'un des critères importants des élections législatives 2024 sera le niveau d'abstention à Capinghem (59160). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,54% au premier tour. Au deuxième tour, 53,38% des votants se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,42% au sein de la ville, à comparer avec une participation de 79,67% au second tour, c'est-à-dire 1 383 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français seraient notamment capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Capinghem.