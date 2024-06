En direct

19:50 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 14,08% des bulletins dans la localité. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,39% à Carnac. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 22% sur place.

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par le RN à Carnac Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à environ 20% voire plus à Carnac ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Carnac pas vraiment en phase avec la France lors des élections de juin Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Même si tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Lors des européennes 2024 en effet, la liste Rassemblement national avait enregistré 23,21% des suffrages à Carnac. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui finissait en première place avec 24,43%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Carnac ? Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Carnac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 16,85%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 38,88% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 12,35% et 9% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 30,88% contre 69,12%.

12:32 - Quel score pour la majorité aux élections législatives à Carnac ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée 2024 localement, comme au niveau national. Les élections législatives 2022 à Carnac ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 12,08% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 41,45% des voix. Au deuxième tour, c'est encore Jimmy Pahun qui cumulera le plus de votes, avec 74,71% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections législatives à Carnac : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Carnac se présente comme une ville dynamique et vivante. Dotée de 8 766 logements pour 4 223 habitants, la densité de la commune est de 129 habitants/km². Avec 673 entreprises, Carnac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (23,49%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 46,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,6%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 36 173 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Carnac, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Carnac : la participation en question Le niveau de participation constituera indiscutablement un critère clé des élections législatives à Carnac (56340). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 78,47% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. La participation était de 77,5% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 527 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,59% au premier tour et seulement 54,06% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Carnac ? Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?