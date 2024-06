En direct

19:50 - À Castelmaurou, qui va rafler les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Raphaël Glucksmann avait atteint 19,76% à Castelmaurou le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (6,49%), l'EELV Marie Toussaint (5,83%) et enfin ceux du communiste Léon Deffontaine (1,91%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 31% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Castelmaurou, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 27,21% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Castelmaurou en 5 ans Que retenir de cette masse de chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 11 points à Castelmaurou entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à environ 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Castelmaurou au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est notable. Il y a quelques semaines en effet, à Castelmaurou, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 31,07% des voix face à Raphaël Glucksmann à 19,76% et Valérie Hayer à 14,88%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Castelmaurou au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Castelmaurou lors du premier tour de la présidentielle avec 30,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,1%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 20,04% et 7,12% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 37,83% contre 62,17%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Revenir sur le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu à Castelmaurou il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,39% au premier tour, contre 29,11% pour Jean-Luc Lagleize (LREM), Castelmaurou faisant partie de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne. Le second tour restera sur cette partition, le parti laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Castelmaurou : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Castelmaurou regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28,37% de cadres supérieurs pour 4 448 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 352 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (91,53%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Castelmaurou accueille une communauté diversifiée, avec ses 126 résidents étrangers, soit 2,86% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 46,25% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 441,19 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Castelmaurou contribue à façonner l'avenir français.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Castelmaurou (31180) ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des élections antérieures. Début juin, pendant les européennes, 40,5% des personnes en capacité de voter à Castelmaurou avaient déserté les urnes. L'abstention était de 43,19% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,88% au premier tour. Au deuxième tour, 48,87% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Castelmaurou ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.