Alors que tirer de cet ensemble de scores ? L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Caveirac entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera pas loin des 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Élections à Caveirac : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Caveirac est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec une population de 4 351 habitants répartis dans 2 054 logements, cette localité présente une densité de 259 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 473 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 507 foyers fiscaux. Dans la localité, 14,84% des résidents sont des enfants, et 10,5% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,22%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 36 740 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Caveirac manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.