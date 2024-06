Résultat des législatives à Caylus : l'élection 2024 en direct

11:02 - Dynamique électorale à Caylus : une analyse socio-démographique

À Caylus, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec 21% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,56%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux d'agriculteurs, qui représente 10,58%, montre l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,60% et d'une population étrangère de 9,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,3%, comme à Caylus, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.