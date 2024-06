Résultat des législatives à Châlette-sur-Loing : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Châlette-sur-Loing ? Une autre question de ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la Nupes. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 8,07% à Châlette-sur-Loing début juin. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 38% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Châlette-sur-Loing, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 37,18% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Châlette-sur-Loing ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le RN pourrait se stabiliser à 30% à Châlette-sur-Loing lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prédite par les élections européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Le RN à 36,17% à Châlette-sur-Loing il y a trois semaines Le verdict des élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît donc comme encore plus sensé au moment du scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Châlette-sur-Loing, avec 36,17%. Le RN devançait alors Manon Aubry à 22,32% et Valérie Hayer à 8,75%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Châlette-sur-Loing lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 24,68% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 32,26%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,68% et Emmanuel Macron avec 21,78%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 42,3% contre 57,7%).

12:32 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Châlette-sur-Loing ? Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection du jour. Même si la démarche n'assure rien… Aux législatives en 2022 à Châlette-sur-Loing, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,28% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 37,18% pour Bruno Nottin (Nupes) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,91%. Bruno Nottin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Démographie et politique à Châlette-sur-Loing, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de Châlette-sur-Loing contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 21,35% des résidents sont des enfants, et 8,59% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1943,95 €/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 22,29% et d'une population immigrée de 25,93% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Châlette-sur-Loing mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,52% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Perspectives de la participation aux législatives à Châlette-sur-Loing Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères principaux de ces élections législatives à Châlette-sur-Loing (45120). L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des Français serait susceptible d'inciter les citoyens de Châlette-sur-Loing à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 7 365 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 59,74% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 61,1% au premier tour, c'est-à-dire 4 500 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 35,75% au premier tour. Au second tour, 37,09% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Bruno Nottin dans la 4ème circonscription du Loiret ?