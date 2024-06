Résultat des législatives à Challuy : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le Rassemblement national arrivait en première position à Challuy lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Pauline Vigneron qui se plaçait en tête au premier tour avec 35,82% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Nièvre. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,39%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,61%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Challuy

Dans les rues de Challuy, les élections sont en cours. Avec une population de 1 517 habitants répartis dans 735 logements, cette ville présente une densité de 81 habitants/km². Avec 97 entreprises, Challuy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (78,64%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 29,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 56,17% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 311,38 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Challuy participe à l'histoire française.