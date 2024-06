Résultat des législatives à Champenoux : l'élection 2024 en direct

11:02 - Champenoux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La composition démographique et socio-économique de Champenoux définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la ville, 19,76% des résidents sont des enfants, et 24,28% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,2%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 552 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,51%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,14%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Champenoux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,86% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.