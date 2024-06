En direct

19:51 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 14,62% à Changé il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 25% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Changé, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 45,7% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Changé Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grappillés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 18% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Changé pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Quoi que... Le RN n'a pas réussi à convaincre il y a quelques jours en effet, à Changé, la liste de Bardella finissant à la deuxième place à 23,82% aux européennes. La liste de Valérie Hayer confisquait la première place avec 28,91%.

14:32 - 41,42% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Changé Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour estimer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Changé lors du premier tour de la présidentielle avec 41,42%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 15,86%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,48% et 6,35% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 25,62% contre 74,38%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Changé ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif est d'une logique implacable au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN n'a pas convaincu à Changé il y a deux ans, lors des législatives, avec 10,11% au premier tour, contre 45,70% pour Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Changé votant pour la 1ère circonscription de la Mayenne. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Changé Quel impact auront les habitants de Changé sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,34% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 166 habitants par km² et 41,92% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,96%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 671 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,08%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,51%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Changé mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,42% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Changé L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Début juin, à l'occasion des élections européennes, parmi les 5 221 inscrits sur les listes électorales à Changé, 44,93% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 44,94% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,78% au premier tour. Au second tour, 52,39% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Changé ? Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 127 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,9% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,47% au premier tour.