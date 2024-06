Résultat des législatives à Château-Gontier-sur-Mayenne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un vote de gauche estimé à environ 23% à Château-Gontier-sur-Mayenne pour ces législatives L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la construction du Front populaire. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait cumulé 13,11% à Château-Gontier-sur-Mayenne il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (4,12%), Marie Toussaint (5,65%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,44%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 23% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Château-Gontier-sur-Mayenne, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 23,17% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,47% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,84% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Château-Gontier-sur-Mayenne Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 20% voire plus à Château-Gontier-sur-Mayenne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella n'a pas fait recette à Château-Gontier-sur-Mayenne lors des élections européennes Le résultat de ces législatives va peut-être se rapprocher bien plus du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Lors des élections des députés européens en effet, la liste de Jordan Bardella obtenait 24,17% des votes à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui terminait en première position avec 31,17%.

14:32 - 44,2% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Château-Gontier-sur-Mayenne C'est probablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Château-Gontier-sur-Mayenne lors du premier tour de la présidentielle avec 44,2%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 17,13%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 13,19% et 6,02% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 27,65% contre 72,35%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au parti présidentiel il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment de l'élection du jour. Avec 12,34% à Château-Gontier-sur-Mayenne, le RN avait été devancé par les 31,30% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Mayenne. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques de Château-Gontier-sur-Mayenne révèlent les tendances électorales A la mi-journée des législatives, Château-Gontier-sur-Mayenne émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 16 710 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 037 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,25%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 357 résidents étrangers, représentant 2,12% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2107,51 euros par mois, la ville vise un avenir prospère. Château-Gontier-sur-Mayenne manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Participation à Château-Gontier-sur-Mayenne : quelles perspectives pour les législatives ? À Château-Gontier-sur-Mayenne, la participation constituera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 773 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,8% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,13% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,35% au premier tour. Au deuxième tour, 54,85% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Château-Gontier-sur-Mayenne ? Quel député remplacera Géraldine Bannier dans la 2ème circonscription de la Mayenne ?